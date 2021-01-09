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«Возможна задержка в развитии»: психолог рассказал о серьезных проблемах сына Александра Лукашенко

8:47 9 января 2021
Николай Лукашенко

Считающийся наследником президента Беларуси Александра Лукашенко 16-летний сын Николай может страдать от серьезных психологических проблем, так как из-за услужливого окружения у него могла сформироваться мания величия. Такое мнение высказал доцент Института психологии и образования Казанского федерального университета Рамиль Гарифуллин, пишет «Московский комсомолец».

Причина для подобных выводов, считает ученый — в том, что мальчик вырос в окружении, которое всегда поддакивает его отцу, да и самому Коле перечить не смеет.

«Тепличность окружения, папа—президент — все это оказывает влияние на психику. Кроме того, может приводить к установкам, которые не позволяют ему стоять в одном ряду с простыми людьми, может сформироваться мания величия, что он все-таки сын президента, и так далее», — объяснил Гарифуллин.

По словам специалиста, в силу своего положения Николай Лукашенко крайне ограничен в общении с другими людьми. Так, он никогда не общался со сверстниками на равных. Ну, а в школе, где обучается сын белорусского президента, весьма специфическая аудитория, состоящая из детей чиновников и элиты. Все это может не только привести к серьезным психологическим проблемам, но и спровоцировать задержку в развитии.

«Это одна из проблем власть имущих и звезд, когда их дети живут в особых условиях. В итоге они растут неприспособленными к социуму. Сын Лукашенко, вероятнее всего, ограниченная личность, возможна даже задержка в развитии социальных установок. Он хронически не свободен», — резюмировал доцент.

Напомним, в разгар уличных протестов в Беларуси в сеть слили видео, на котором фигурирует Александр Лукашенко с автоматом, а также его «вооруженный до зубов» сын.

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