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Роковой полет был подарком на 30-летие: стали известны обстоятельства авиакатастрофы под Петербургом

22:24 8 января 2021
Роковой полет был подарком на 30-летие: стали известны обстоятельства авиакатастрофы под Петербургом

Полет на легкомоторном самолете Piper PA-28 Cherokee, который разбился 8 января после столкновения с другим воздушным судном, оказался подарком на день рождения, и 30-летняя именинница погибла вместе с мужем. Об этом сообщает Mash.

Владелец самолета — Георгий Розов — возглавляет небольшую летную фирму, однако на данный момент свою причастность к разбившемуся самолету он отрицает.

Погибшая пара

Напомним, столкнувшаяся с Piper Cessna после столкновения смогла благополучно сесть с мелкими повреждениями.

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