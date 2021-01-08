Лавина накрыла домики с людьми на горнолыжном курорте в России: первые подробности ЧП

В Красноярском крае сошла лавина. Инцидент произошел на горнолыжной базе «Гора Отдельная» в районе Талнах города Норильска.

По предварительным данным, под снегом могут находиться пять человек, включая двоих детей, сообщил источник Telegram-ресурса Mash.

В свою очередь Life проинформировал, что лавина накрыла шесть домов, расположенных в районе трассы. Три из них оказались сильно разрушены, но одна семья сумела выбраться самостоятельно.

Фото и видео с места происшествия показал телеканал 360tv.ru.

К настоящему времени на засыпанной снегом базе спасли семью с двумя детьми. Они провели в заблокированном домике больше часа. По предварительной информации, их жизни ничего не угрожает. По данным ГУ МЧС, люди могли находиться только в одном из домиков, однако спасатели вместе с местными жителями продолжают копать — в темноте и в метель.

Напомним, в начале декабря сход лавины произошел в Кемеровской области России. Тогда жертвой стихии стал отдыхающий на курорте россиянин.

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