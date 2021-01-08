Трамп не пойдет на инаугурацию Байдена и намерен помиловать сам себя

В пятницу, 8 января, действующий президент США Дональд Трамп сообщил, что не намерен присутствовать на инаугурации Джо Байдена. Как известно, Байден должен вступить в должность главы государства 20 января. «Всем тем, кто интересовался, я не буду присутствовать на инаугурации 20 января», — написал Трамп в Twitter.

Тем самым он нарушит традицию, которая существует в США долгие годы. Уходящий и избранный президенты в день инаугурации вместе едут в президентском лимузине в Капитолий. Это подчеркивает мирную передачу власти в стране.

За всю историю США эту традицию нарушили Эндрю Джонсон в 1869 году, Джон Куинси Адамс в 1829 году и Джон Адамс в 1801 году.

Американские СМИ, комментируя заявление Трампа, подчеркивают, что он снова дает всем понять, что не согласен с проигрышем на президентских выборах, которые состоялись 3 ноября 2020 год. И это станет логическим завершением его четырехлетнего правления. Вряд ли от Трампа можно было ожидать другого поступка, после событий, которые произошли в Вашингтоне 6 января, когда его сторонники захватили Капитолий и устроили там погром.

Эта ничем не оправдываемая акция унесла жизни пяти человек. А Трамп, который фактически подстрекал толпу на эти противозаконные действия, в конце концов выступил с обращением спустя сутки! Да, он призвал своих сторонников сохранять спокойствие и не нарушать закон и порядок, однако тут же назвал их «замечательными людьми». Трамп на словах признал свое поражение на выборах и пообещал обеспечить мирную передачу власти Байдену, но его отказ идти на инаугурацию преемника говорит сам за себя.

Вице-президент Майк Пенс пока не сообщал о своих планах на 20 января. Его присутствие на инаугурации Байдена ожидается. Напомним, Пенс 6 января отказался поддержать Трампа и не стал мешать утверждению итогов президентских выборов на совместной сессии обеих палат Конгресса США. Трамп после этого назвал Пенса трусом. Газета The New York Times пишет, что вице-президент собирается посетить церемонию, но еще не получил официального приглашения.

Это же издание сообщает, что Трамп обсуждал со своими советниками возможность помиловать самого себя. И вполне возможно, что он теперь точно сделает это в последние дни своего пребывания в Белом доме.

По информации газеты, эту тему Трамп ранее неоднократно поднимал в разговорах со своими помощниками, когда стало очевидно, что победил Байден. Действующего президента интересовали возможные последствия с юридической и политической точек зрения такого шага.

The New York Times подчеркивает, что подобная настойчивость выходит за рамки пустых размышлений. Трамп на протяжении длительного времени утверждает, что имеет право помиловать себя, и его многочисленные консультации с советниками показывают, что он готов довести намеченное до конца. После штурма Капитолия у Трампане осталось сомнений в том, что его ждут судебные преследования сразу после того, как он покинет Белый дом.

Кроме того, Трамп, вероятно, помилует членов своей семьи. Речь идет о трех его старших детях и зяте. А еще о ближайших помощниках, таких как личный адвокат Руди Джулиани.

И это будет еще один беспрецедентный шаг в истории страны. Еще ни один американский президент не помиловал себя, поэтому легитимность такого поступка никогда не проверялась с юридической точки зрения. Эксперты расходятся во мнениях о том, признает ли суд правомочность такого помилования. При этом все согласны, что это может создать очень опасный прецедент. Ведь таким образом президент своей волей ставит себя выше закона и освобождает самого себя от ответственности за любые преступления, совершенные им при исполнении своих служебных обязанностей.

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