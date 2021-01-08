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В небе возле Петербурга столкнулись самолеты, есть жертвы

16:13 8 января 2021
В небе возле Петербурга столкнулись самолеты, есть жертвы

Под Санкт-Петербургом произошла авиакатастрофа — самолёт Piper PA-28 Cherokee разбился после столкновения с другим самолётом — Cessna-150. По данным Telegram-ресурса Mash, Cessna взлетала в 13:38, минутой позже в воздух поднялся Piper.

И если первому самолёту после столкновения удалось благополучно сесть с мелкими повреждениями, то второй рухнул на землю.

На борту упавшего самолета находились трое взрослых и ребёнок. Все взрослые погибли, ребёнка же госпитализировали с травмами. По данным Mash на Мойке, Piper управлял пилот аэродрома «Гостилицы» Николай Иванов.

Пилот упавшего самолета

В сети появились первые фото с места крушения самолёта.

В свою очередь, Telegram-канал 112 пишет, что на борту было 4 человека, в том числе один ребенок. За жизнь ребенка сейчас борются врачи, трое взрослых погибли.

Отметим, что утром 8 января в России произошло еще одно авиационное ЧП — в 06:27 в аэропорту г. Новосибирск произвел аварийную посадку самолет АТР-72, принадлежащий ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» и следовавший по маршруту Сургут-Новосибирск. Предварительная причина — отказ правого двигателя. На борту воздушного судна находилось 52 пассажира (детей нет), 5 членов экипажа. Тем не менее воздушное судно при посадке не получило повреждений, а пассажиры вылетели позднее на резервном судне.

Напомним, в сентябре 2020 года в Тверской области России потерпел крушение военный истребитель Су-30.

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