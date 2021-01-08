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Взрыв в Неаполе: в образовавшуюся гигантскую воронку рухнули автомобили

15:35 8 января 2021
Взрыв в Неаполе

В итальянском Неаполе возле госпиталя, где лечат больных с COVID-19, в результате взрыва образовалась огромная воронка.

Как сообщает «ТСН», взрыв прозвучал в районе автомобильной стоянки. Несколько автомобилей провалились под землю, однако пострадавших в результате этого чрезвычайного происшествия, похоже, нет. А вот госпиталь остался без электричества и воды, персонал и пациентов эвакуировали.

Данные о масштабах образовавшегося провала разнятся — от 500 до двух тысяч квадратных метров. Не исключено, что взрыв был подземный — в этом месте проходят газовые и кислородные трубы.

А издание Wanted in Rome размещает несколько фото с места ЧП, на одном из которых видны автомобили, находящиеся в провале.

Фото уже начали расходится по социальным сетям.

Напомним, что недавно в аэропорту города Аден в Йемене прогремел мощный взрыв. Это произошло сразу же после прибытия 24 министров нового правительства страны, которые не пострадали. Погибли как минимум 27 человек — в зал ожидания попали две мины, а еще одна взорвалась на взлетно-посадочной полосе.

Фото Wanted in Rome.

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