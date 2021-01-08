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Мир

У президента Армении оказалась тяжелая форма болезни из-за нового типа ковида

14:50 8 января 2021
Армен Саркисян

Президент Армении Армен Саркисян заболел коронавирусом и работает удаленно.

Как сообщают «Новости Армении», помощник президента Асмик Петросян отметила, что Армен Саркисян «переносит болезнь, вызванную новым типом коронавируса, в тяжелой форме».

По ее словам, у президента Армении, который лечится под надзором медиков, «присутствуют присущие этому заболеванию симптомы».

Следует отметить, что о COVID-19 Армен Саркисян узнал в Лондоне — он встречал в Великобритании Новый год с семьей, а 3 января перенес в одной из лондонских клиник успешную операцию на ноге. А вот тест на коронавирус оказался положительным.

Напомним, что в середине декабря прошлого года коронавирусную инфекцию обнаружили у президента Франции Эммануэля Макрона — глава государства сдал ПЦР-тест после появления первых симптомов заболевания. Он находился на самоизоляции в Версале в небольшом коттедже, который специально выделили для него.

Как утверждало французское издание Le Figaro, Эммануэль Макрон мог заразиться во время саммита Евросоюза в Брюсселе — встреча в «очном формате» проходила 10−11 декабря.

Фото с сайта президента Армении.

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