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Неудачно покаталась: кронпринцесса Норвегии сломала копчик

12:48 8 января 2021
Принцесса Метте-Марит

Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит, супруга будущего короля принца Хокона сломала копчик. Инцидент произошел перед Рождеством во время катания на лыжах в норвежской деревне Увдал. Об этом сообщает издание People со ссылкой на местные СМИ.

47-летняя принцесса — опытный лыжник. Она даже неоднократно публиковала в Instagram видео, в которых демонстрировала свое мастерство. Однако на этот раз ей не повезло. Женщина, которую сопровождала ее дочь принцесса Ингрид Александра, неудачно сошла с подъемника. Запутавшись в лыжах, она упала, получив перелом. Ночь ей пришлось провести в больнице. А Рождество она встречала дома вместе с членами своей семьи.

В 2018 году Метте-Марит объявила о том, что у нее диагностировали неизлечимое заболевание — хронический фиброз легких. Однако она продолжает вести активный образ жизни.

У будущей королевы Норвегии трое детей. Бывшая официантка и мать-одиночка познакомилась с принцем Хоконом на музыкальном фестивале. В 2001 году они поженились. На тот момент свадьбы внебрачному сыну Метте-Марит Мариусу было четыре года. Принцу Хокону она родила двоих детей. Ингрид Александре сейчас 16 лет. А сыну принцу Сверре Магнусу — 15. Пасынок Хокона Мариус королевского титула не имеет.

Метте-Марит и Хокон


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