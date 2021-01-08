Террорист Джохар Царнаев потребовал компенсацию 250 тыс. долларов

Джохар Царнаев, который вместе с братом устроил в 2013 году террористический акт во время марафона в американском Бостоне, потребовал от властей США компенсацию в четверть миллиона долларов.

Как сообщает «360», 250 тысяч долларов он требует за «дискриминацию и незаконное обращение со стороны тюремных надзирателей». Отмечается, что парень отбывает пожизненный срок в тюрьме строгого режима в городе Флоренс, где заключенные не могут общаться между собой, а камеру разрешено покидать только в кандалах и наручниках.

Напомним, что Джохар Царнаев, которому в 2013 году было 19 лет, и его старший брат Тамерлан Царнаев привели в действие два самодельных взрывных устройства у финишной линии ежегодного Бостонского марафона. Тогда три человека погибли, а 264 человека были ранены. Через три дня братьев задержали. Тогда погибли Тамерлан Царнаев и один из полицейских.

Летом 2020 года федеральный апелляционный суд отменил смертный приговор Джохару Царнаеву и направил его на просмотр в суде низшей инстанции.

Иллюстративное фото с Pixabay.



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