Предполагаемая дочь Путина решилась «показать лицо» и своего парня

Пользователь соцсетей «Луиза Розова», которую журналисты считают возможной дочерью президента РФ Владимира Путина, выложила в Instagram фотографии себя, а также своего парня.

Предполагаемая дочь Путина опубликовала снимок, на котором, хоть и с трудом, можно разглядеть ее лицо.

«Луиза Розова» также опубликовала сториз, где анфас сфотографирован молодой человек. В подписи девушка указала, что это ее парень, который «самый-самый красивый».

Ранее сообщалось, что российские журналисты-расследователи обнаружили у Владимира Путина «неучтенную» дочь, матерью которой якобы является 45-летняя Светлана Кривоногих — подруга нынешнего президента РФ еще со времен его жизни в Санкт-Петербурге. По подсчетам журналистов, у семьи Кривоногих только жилой недвижимости в Петербурге, Москве и Сочи — на сумму более миллиарда рублей.

Фото Instagram Лизы Розовой

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