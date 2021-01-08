От ковида умерла мать жертвы «Новичка» Сергея Скрипаля, который не виделся с ней много лет

В больнице российского города Ярославль умерла мать бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля — Елена Яковлевна Скрипаль. Она была госпитализирована с высокой температурой и симптомами COVID-19 30 декабря. Женщине было 93 года. Некогда она была первым секретарем районного комитета КПСС, а также работала директором вечерней средней школы рабочей молодежи в Озерске.

Как пишет издание The Mirror, о смерти Елены Яковлевны сообщила ухаживавшая за ней внучка Виктория Скрипаль — племянница Сергея Скрипаля. Она также сказала, что не знает, как сообщить об этом дяде, с которым у нее нет контакта.

В последний раз Сергей Скрипаль виделся с матерью в 2004 году. В 2019 году они разговаривали по телефону.

В 2006 году в России Сергея Скрипаля приговорили к 13 годам тюрьмы за государственную измену: он раскрыл британской разведывательной службе МИ-6 имена российских агентов, тайно действовавших в Европе. В 2010 году его амнистировали после обмена шпионами с США. Скрипаль получил убежище в Великобритании, где работал на местные спецслужбы.

В марте 2018 года в английском городе Солсбери, по утверждению британских властей, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены российскими спецслужбами нервно-паралитическим веществом «Новичок». Россия отрицает свою причастность к этому делу.

В 2018 году Елену Скрипаль посетили журналисты The Mirror, которым она призналась, что мечтает обнять сына, по которому так скучает. «Мой старший сын умер. Сергей — единственный сын, который у меня остался, и я люблю его», — сказала она.

Сергей и Юлия Скрипаль

Мать с сыном

Фото The Mirror



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