Жених сбежал со свадьбы, но невеста не растерялась и тут же вышла замуж за одного из гостей

В одной из деревень в индийском штате Карнатака разыгрались драматические события, которые могли бы лечь в основу сценария нового индийского фильма. Как сообщает Outlook India, два брата, Ашок и Навин, собирались пожениться в один день. За день до свадьбы Навин и его невеста Синдху радостно приняли участие во всех необходимых предсвадебных ритуалах. Однако в день бракосочетания Навин неожиданно сбежал. Объявилась его бывшая девушка, которая пригрозила испортить праздник и выпить яд на глазах у гостей, если парень женится на другой. Жених решил встретиться с бывшей возлюбленной и урезонить ее. Невеста осталась одна в зале для торжественных церемоний.

Безутешная Синдху залилась слезами. А ее крайне расстроенные и возмущенные родственники решили поправить дело, срочно подыскав девушке пару из списка собравшихся гостей. Добровольцем вызвался некий Чандраппа — сотрудник метро в Бангалоре, который стал свидетелем инцидента. Молодые спешно получили благословение обеих семей и вступили в законный брак. Ашок также благополучно женился на своей невесте. О реакции на случившееся вернувшегося домой Навина не сообщается.

Ранее сообщалось о похожем случае — индиец поменял отказавшуюся выходить за него невесту прямо на свадьбе.



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