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«Ей просто мужик нужен!» Посетившей храм Наталье Поклонской «заглянули в глаза»

9:07 8 января 2021
Наталья Поклонская

Поздравление с Рождеством коллаборантки Натальи Поклонской, посетившей храм в оккупированном Симферополе и пожелавшей подписчикам «здоровья, достатка и благополучия», получило неожиданный отклик.

Под ее постом в Instagram, где «экс-прокурор Крыма», а ныне депутат российской Госдумы выложила несколько фотографий из Свято-Троицкого собора в Симферополе, один из фолловеров задал вопрос, кому именно Наталья Поклонская пожелала «благополучия», поинтересовавшись, Слуцкий ли это (председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий, организовавший несколько незаконных поездок французских парламентариев в оккупированный Россией Крым. — Авт.). А другой намекнул на то, что Поклонской следовало бы найти себе мужчину.

Ранее Поклонская в соцсетях выложила льстивый пост, называя Слуцкого, которого несколько журналисток обвиняли в домогательствах, «прекрасным человеком».

Фото Натальи Поклонской из соцсетей.

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