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Мир

Канада «забраковала» предложенную Ираном компенсацию за погибших в сбитом «Боинге»

22:37 7 января 2021
На месте катастрофы

В Канаде не согласились с предложением Ирана выплатить по 150 тысяч долларов родственникам жертв катастрофы Boeing компании МАУ, сбитого в январе 2020 года над Тегераном. Об этом сообщает CBC News.

Специальный советник премьер-министра Джастина Трюдо по авиакастрофе «Боинга» Ральф Гудейл, заявил, что Иран не может единолично устанавливать размер компенсации родственникам жертв крушения самолета. По мнению Гудейла, окончательная сумма возмещения должны быть определена по итогам переговоров между Ираном и пятью другими государствами, граждане которых погибли при катастрофе «Боинга».

Он отметил, что Канада готова применить против Ирана санкции, если в этом возникнет необходимость.

Ранее сообщалось, что пилотов сбитого над Тегераном «Боинга» посмертно удостоили высоких наград.

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