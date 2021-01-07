Беларусь официально сменила государственный герб: как он теперь выглядит

В четверг, 7 января, вступил в силу закон «О государственных символах Республики Беларусь», который вносит изменения в герб страны. Об этом сообщают «Белорусские новости».

Законодатель называет изменения техническими. В верхней части герба подкорректировали изображение звезды, чтобы придать ему более объемный вид — для этого уменьшен наклон краев лучей.

Уточнены изображение стилизованного контура территории страны, оттенки клевера и льна. Несколько изменено также художественное решение ленты с надписью «Республика Беларусь».

Ранее сообщалось, что в Беларуси привлекут к ответственности жителя Гомельского района, слепившего в своем дворе снеговика, у которого были черные усы в стиле Александра Лукашенко.

Напомним, Лукашенко заявил, что пандемия коронавируса — это наказание для людей.

Фото: mapio.net

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