Трампа следует вывести из Белого дома в наручниках: западные СМИ о захвате Капитолия

Событиями в Вашингтоне, которые произошли 6 января, шокированы не только американцы. Попытка сторонников Дональда Трампа захватить Капитолий в то время, когда там проходила совместная сессия Палаты представителей и Сената США, больше характерна для стран третьего мира, чем для государства, являющегося оплотом демократии. Суть произошедшего, его последствия пытаются представить в своем анализе, сделанном по горячим следам, ведущие мировые СМИ.

Британская газета The Times в своей редакционной статье обращается к истории. В 1797 году первый президент США Джордж Вашингтон добровольно покинул этот пост после двух сроков, хотя и не был обязан делать это. Ведь 22-я поправка к конституции США, ограничивающая президентство двумя сроками, была принята лишь в 1951 году.

Вашингтон не захотел стать монархом, подчеркивает The Times. И спустя 200 лет его решение остается одним из величайших деяний этого политика и государственного деятеля. Оно стало краеугольным камнем в процессе становления конституционной демократии. Также во время правления Вашингтона было решено, что главенствовать в политическом процессе должен закон, а не массовые протесты с применением силы. По сути, эти исторические примеры можно назвать «двумя главными тестами Вашингтона». И Дональд Трамп их с треском провалил. Он не смог «добровольно и изящно оставить свой пост». Вместо того, чтобы попытаться остановить насильственный протест, он его подстрекал. Видео с обращением к протестующим появилось слишком поздно, и этого явно было недостаточно.

И если Джорджа Вашингтона помнят за его по-настоящему лидерские поступки и результат (первый президент США оставил после себя сильную республику), то Дональда Трампа будут помнить за нарушение клятвы, данной американскому народу, и за то, как он ослабил республику, которой должен был служить, подводит итог The Times.

Британская The Guardian прямо указывает — Трамп предпринял попытку государственного переворота! Издание считает, что главной целью спровоцированных действующим президентом США беспорядков было помешать Байдену занять пост главы государства. Трамп целенаправленно проводит кампанию по делегитимизации победы своего соперника и ослаблению роли будущей администрации.

«Демократия — это система соглашений, позволяющих принимать совместные решения и уважать результат, каким бы он ни был. Насилие, который мы увидели на Капитолийском холме, носит авторитарный характер. Это способ заставить других людей подчиниться воле зачинщиков», — подчеркивает газета.

The Independent вспоминает, что Трамп как-то заявил о превращении Америки в государство третьего мира. В этом он винил демократов. Теперь же он сам спровоцировал волнение, которое характерно для насильственной смены власти в нестабильных странах.

«Внутри Капитолия законодатели обсуждали прецедент 1876 года и пытались угадать пожелания авторов конституции Соединенных Штатов Америки. Снаружи здания кучки подражателей большевиков готовились к штурму „Зимнего дворца“. На их пути были лишь несколько безобидных полицейских. Отличие от Петрограда 1917 года было в том, что эти „революционеры“ делали селфи на фоне мраморных столбов», — пишет газета.

«Эти снимки из Вашингтона должны напоминать американскому народу, почему он проголосовал за увольнение Трампа, и почему американцам ни при каких условиях нельзя позволить ему снова даже приблизиться к власти», — подчеркивает The Independent.

The Daily Telegraph анализирует, как события в Вашингтоне скажутся на отношениях между Трампом и Республиканской партией. Ранее многие влиятельные республиканцы задавались вопросом, какой ящик Пандоры они открыли, поддержав Трампа в 2016 году. Сегодня они получили ответ. Трамп стремится к власти любой ценой и ни во что не ставит конституцию. Трагичнее всего то, что он по-прежнему пользуется поддержкой «неуравновешенной части республиканцев». Это дает ему основания полагать, что покинул он Белый дом лишь на время. Так что «трампизм никуда не делся». Те, кто приехал в Вашингтон из других городов США, чтобы захватить Капитолий, вернутся домой и продолжат борьбу. Не зря 6 января сенатор-республиканец Митч Макконнелл предупредил о том, что «американская демократия может войти в смертельный штопор, который способен привести к росту насилия в стране».

The New York Times считает, что 6 января 2021 года люди запомнят как «один из самых темных дней в истории Соединенных Штатов». Вместо дня, призванного символизировать мирную передачу власти, он вошел в историю как день, «когда толпа, поощряемая и подстрекаемая президентом Трампом, ворвалась в Капитолий и выбила окна на дверях в Палату представителей, спровоцировав вооруженное противостояние.

«Представить подобное в Вашингтоне — цитадели американской демократии — было невозможно. Полицейские наставляют оружие на протестующих, чтобы не пустить их в здание Капитолия. В ротонде применяется слезоточивый газ. Законодатели прячутся по кабинетам. Экстремисты стоят на месте вице-президента в Сенате и сидят за столом спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси», — пишет газета.

Президентство Дональда Трампа, с самого начала увязшее в злости, раздорах и теориях заговоров, заканчивается тем, что яростная толпа, подстрекаемая побежденным, но всеми силами цепляющимся за власть лидером, штурмует Капитолий. Это типично для авторитарного государства, но не для демократического.

Еще The New York Times обращает внимание на слова, которые использовали телеканалы в своих репортажах о событиях в Вашингтоне — переворот, восстание, подстрекательство. И это очень тревожно. «Внезапно Соединенные Штаты начали сравнивать с условной „банановой республикой“, а столицы других стран стали проявлять беспокойство. Оказалось, что „американская бойня“ — это не то, с чем Трамп обещал покончить при вступлении в должность, а то, что через четыре года из-за него случилось с тем самым зданием, где он приносил присягу американскому народу», — подчеркивает издание.

Даже консервативный телеканал Fox News, в значительной степени поддерживающий Трампа, не нашел оправдания штурму Капитолия. Обозреватель Дерой Мердок назвал произошедшее «поразительным актом саботажа». «Эти идиоты теперь чрезвычайно усложнили жизнь для тех из нас, кто восхищается президентом Трампом за то, что он одержал выдающиеся победы во внутренней и международной политике», — заявил Мердок.

«Теперь на любые доводы в пользу Трампа о самом высоком среднем доходе домохозяйств в истории Америки, самом низком уровне бедности, полной ликвидации «Исламского государства» и создании двух вакцин против COVID-19 за девять месяцев в ответ будет звучать: «Вы имеете в виду того болвана, люди которого напали на Капитолий?» — считает Мердок.

The Wall Street Journal полагает, что последствия штурма Капитолия «будут расходиться как круги по воде в течение многих лет, и разбираться с ними предстоит историкам». Наиболее вероятным прогнозом на ближайшее будущее издание считает отказ республиканцев от дальнейшего сотрудничества с Трампом. Ему больше не быть лидером Республиканской партии, которая до сих пор воспринималась как партия правопорядка и законности. Трамп этот имидж разрушил.

Немецкая газета Süddeutsche Zeitung пишет, что США «впали в анархию». «Дональд Трамп, презирающий страну и ее законы, расшевелил массы, призвав сторонников к штурму столицы», — подчеркивает издание. И вывести страну из состояния анархии сможет только привлечение к ответственности человека, виновного в случившемся. «Трамп издевается над США, он разрушает демократию, он призывает к перевороту. В любой другой демократии в мире это было бы расценено как попытка государственного переворота. Трамп должен за это заплатить», — считает немецкая газета.

Но наказания только одного Трампа будет недостаточно. 6 января авторитет США в мире серьезно пострадал. Теперь страна нуждается в беспощадном самоочищении. Любой политик, кто не считает Трампа виновным в случившемся, кто не согласен с тем, что президент обезумел, должен уйти вместе с ним. Парадокс, но протестующие сторонники Трампа прогнали не только законодателей из Капитолия, но и выгнали самого Трампа из Белого дома! Срок его президентских полномочий завершится не 20 января после инаугурации Байдена. Он уже завершился — 6 января. И его следует вывести из Белого дома в наручниках!

Израильская газета Haaretz пишет, что у Трампа за четыре года президентства было много неудач, но были также и определенные успехи. Но помнит его будут только как подстрекателя штурма Капитолия. Кстати, напоминает издание, было еще одно событие, которое сделало возможным произошедшее 6 января в Вашингтоне. Летом 2017 года в городе Шарлоттсвилл, штат Виргиния, состоялся массовый митинг ультраправых. Он перерос в массовые беспорядки, поскольку американцы с демократическим взглядами попытались помешать тогда радикалам. Трамп же заявил, что по обе стороны этого противостояния находились «очень хорошие люди», патриоты. «И эти слова сделали его первым и, будем надеяться, последним президентом Америки, узаконившим и прославившим неонацистов, которые несколько дней терроризировали жителей американского города», — пишет Haaretz.

Испанская газета El Pais считает, что сторонники Трампа нанесли 6 января сильный удар по демократическим принципам во всем мире. «Безответственное отношение Трампа привело к новой позорной кульминации с крайне недемократическими чертами. Он поставил под сомнение результаты выборов без какого-либо рационального объяснения и нанес, как теперь очевидно, ужасную рану американскому обществу. Мы должны думать не только о радикалах, штурмовавших палаты Конгресса, но и о миллионах граждан, которые потеряли веру в демократию из-за наглой лжи недостойного президента», — пишет издание.

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