Подвергшийся штурму Конгресс утвердил победу Байдена

Несмотря на попытки сторонников президента Трампа сорвать совместное заседание Палаты представителей и Сената, Конгресс США подтвердил победу избранного президента Джозефа Байдена.

Об этом в Twitter сообщает CNN.

В свою очередь нынешний президент США, республиканец Дональд Трамп сделал заявление, как передает CNN, где пообещал мирную передачу власти Байдену 20 января.

«Несмотря на то, что я полностью не согласен с результатами выборов, 20 января будет организованный переходный период. Я покину президентский офис. Но мы продолжим нашу борьбу за честный подсчет голосов. 20 января — конец величайшего первого президентского срока в истории. Но это только начало нашей борьбы, чтобы снова сделать Америку великой», — заявил Трамп. Напомним, 6 января сторонники президента Трампа пытались штурмовать Капитолий, чтобы сорвать заседание Конгресса, на котором должны были окончательно утвердить результаты президентских выборов, состоявшихся 3 ноября 2020 года.

Сторонники Трампа заранее начали съезжаться на объявленный президентом марш под названием «Спасем Америку». Во время беспорядков полиция задержала около 13 человек протестующих. В результате штурма здания погибли 4 человека.

344

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter