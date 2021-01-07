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Мир

Подвергшийся штурму Конгресс утвердил победу Байдена

10:55 7 января 2021
Джо Байден

Несмотря на попытки сторонников президента Трампа сорвать совместное заседание Палаты представителей и Сената, Конгресс США подтвердил победу избранного президента Джозефа Байдена.

Об этом в Twitter сообщает CNN.

В свою очередь нынешний президент США, республиканец Дональд Трамп сделал заявление, как передает CNN, где пообещал мирную передачу власти Байдену 20 января.

«Несмотря на то, что я полностью не согласен с результатами выборов, 20 января будет организованный переходный период. Я покину президентский офис. Но мы продолжим нашу борьбу за честный подсчет голосов. 20 января — конец величайшего первого президентского срока в истории. Но это только начало нашей борьбы, чтобы снова сделать Америку великой», — заявил Трамп. Напомним, 6 января сторонники президента Трампа пытались штурмовать Капитолий, чтобы сорвать заседание Конгресса, на котором должны были окончательно утвердить результаты президентских выборов, состоявшихся 3 ноября 2020 года.

Сторонники Трампа заранее начали съезжаться на объявленный президентом марш под названием «Спасем Америку». Во время беспорядков полиция задержала около 13 человек протестующих. В результате штурма здания погибли 4 человека.

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