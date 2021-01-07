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«Давай быстрее»: журналист Цаплиенко указал на русскую фразу во время штурма Капитолия

9:57 7 января 2021
штурм Капитолия

В Вашингтоне во время штурма Капитолия 6 января из толпы сторонников президента Трампа слышны были фразы по-русски.

Об этом в своем Telegram-канале пишет украинский журналист Андрей Цаплиенко.

На первых минутах видео во время попытки штурмовать здание американского правительства отчетливо слышно «Пошел» и команду «Давай быстрее!».

По информации Би-би-си, сторонники президента Трампа начали съезжаться на объявленный президентом марш под названием «Спасем Америку» еще в начале недели.

Напомним, массовые беспорядки в Вашингтоне, столице США, начались 6 января. На заседании Конгресса должны были окончательно утвердить результаты президентских выборов, состоявшихся 3 ноября 2020 года.

В это время сторонники президента Трампа попытались штурмовать здание, несколько десятков человек даже проникли внутрь. Полиции пришлось применить силу. В результате митингующих разогнал спецназ. Были задержаны около 13 человек. Погибли четверо.

Союзники США отреагировали на беспорядки в Вашингтоне, подчеркнув необходимость мирной передачи власти.

Российский политик Леонид Гозман считает, что в США сейчас происходит политический и моральный кризис, самый глубокий кризис со времен войны между Севером и Югом.

Фото bbc.com/

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