В США демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса

Захват Капитолия в Вашингтоне 6 января отвлек всеобщее внимание от другого важнейшего политического события в США. В тот же день стали известны результаты второго тура выборов представителей штата Джорджия в Сенате США. За два вакантных места вели борьбу кандидаты от Республиканской и Демократической партий США. Победили демократы.

Это означает, что в верхней палате Конгресса США у них и у республиканцев будет равное количество мест — по 50. В таких случаях преимущество получает та политическая сила, представитель которой занимает пост вице-президента США. После инаугурации 20 января им станет Камала Харрис. Она, как известно, была выдвинута Демократической партией.

Таким образом, после четырех лет правления Дональда Трампа демократы получат контроль над всеми федеральными органами власти в стране. Исполнительная власть находится в руках президента США и его администрации. Им 20 января станет Джо Байден. Законодательная власть сосредоточена в руках Конгресса. Демократы обеспечили себе большинство в Палате представителей (нижняя палата Конгресса) еще в ноябре. И вот теперь в Джорджии решилась судьба Сената.

Почему это так важно? Контроль над обеими палатами Конгресса дает президенту возможность уверенно проводить свою политику — как внутреннюю, так и внешнюю. Следовательно, Байдену не придется тратить слишком много времени и усилий на утверждение Конгрессом предлагаемых его администрацией законопроектов. Как пишет The Washington Post, Байден сможет «пройтись бульдозером по всему, что оставил ему Трамп, а не разбирать это наследие по кирпичику».

А республиканцы отправлены теперь в глубокий нокаут. Им еще долго придется расхлебывать то, что натворил Трамп за четыре года своего президентства. Последний раз Республиканская партия находилась в таком положении при Бараке Обаме, но не оба его срока. Шесть лет назад республиканцам удалось получить большинство в Сенате, и с тех пор они его удерживали. Однако политика Трампа сыграла против них. От республиканцев отвернулись цветные избиратели и молодежь.

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