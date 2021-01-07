Союзники США отреагировали на беспорядки в Вашингтоне

На захват Капитолия в Вашингтоне сторонниками Дональда Трампа 6 января немедленно отреагировали союзники США. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал американцев уважать демократический исход ноябрьских президентских выборов.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил возмущение произошедшим в Вашингтоне. Он особо подчеркнул «важность мирной и упорядоченной процедуры передачи власти».

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен напомнила о «силе американских институтов и демократии». Она выразила уверенность в том, что они справятся с ситуацией, и добавила, что с нетерпением ожидает начала работы с Джозефом Байденом в качестве следующего президента США.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил: «Трамп и его сторонники должны, наконец, принять решение американских избирателей и перестать попирать демократию. Пренебрежение демократическими институтами несет разрушительные последствия».

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал уважать результат президентских выборов. «Насилие против демократических институтов США олицетворяет нападение на демократию в целом», — подчеркнул он.

МИД Турции выразил обеспокоенность событиями в Вашингтоне. «Мы призываем все стороны к сдержанности и благоразумию», — говорится в заявлении ведомства. Власти Турции уверены, что США «преодолеют этот политический кризис». Вместе с тем турецкие власти рекомендуют соотечественникам, находящимся в настоящее время на территории Соединенных Штатов, избегать людных мест и акций протеста.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил обеспокоенность происходящими в Вашингтоне событиями. «Уверен, что американская демократия справится с этим вызовом», — написал он в Twitter. Кулеба подчеркнул, что необходимо восстановить верховенство права и демократические процедуры как можно быстрее, поскольку «это важно не только для США, но и для Украины, и всего демократического мира».

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