Названо число погибших в результате штурма Капитолия

В результате массовых беспорядков на Капитолийском холме в Вашингтоне 6 января, погибли люди, сообщает FOX 13.

По предварительным данным, жертвами протестов стали 4 человека, включая застреленную охранником Капитолия сторонницу Трампа.

Напомним, 6 января в здании Капитолия проходила совместная сессия двух палат Конгресса США — Палаты представителей и Сената. Она должна была окончательно утвердить результаты президентских выборов, состоявшихся 3 ноября 2020 года.

Перед началом сессии сторонники президента Трампа собрались на митинг-протест. Митингующие попытались прорваться внутрь здания. Их встретили усиленные отряды полиции, которые были готовы применить слезоточивый газ. Десятки человек прорвались внутрь Капитолия. Полиция применила силу.

Работа совместной сессии Конгресса была приостановлена. Но конгрессмены все же успели утвердить итоги выборов и объявили Байдена победителем.

По информации СМИ, людей, захвативших Капитолий, разогнали силы спецназа. Задержаны не менее 13 человек. Через несколько часов после начала столкновений, когда порядок был восстановлен, заседание сенаторов и конгрессменов возобновилось.

Фото fox13now.com/

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