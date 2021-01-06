Лукашенко отказался «здороваться с колена» с Зеленским

«Полулегитимный» президент Беларуси Александр Лукашенко до сих пор считает президента Украины Владимира Зеленского своим другом, и уверяет, что не держит на него зла. Об этом он сказал в интервью российской журналистке Наиле Аскер-заде, фрагмент из которого она опубликовала в своем Telegram-канале.

Тем не менее Лукашенко сделал оговорку, что после поддержки Киевом белорусской оппозиции «с колена» бы с Зеленским не здоровался.

При этом Владимира Путина «бацька» однозначно считает своим другом.

Напомним, ранее Лукашенко заявлял, что якобы украинскому президенту Зеленскому тексты пишут в американском спеццентре в Киеве, а также обвинял этот мифический «разведцентр» в «раскачивании» ситуации в Беларуси.

При этом в конце 2020 года журналисты выяснили, что с подачи Офиса президента Зеленского в Украине так и не приняли решение о введении санкций в отношении Беларуси в связи с фальсификацией результатов президентских выборов, состоявшихся в соседнем государстве летом этого года.

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