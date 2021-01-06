После прививки от коронавируса два человека умерли в Норвегии и один – в Португалии

В Норвегии расследуют два случая смерти проживавших в домах престарелых пенсионеров, которым сделали прививку от коронавируса вакциной американской фармацевтической компании Pfizer.

«Мы должны определить, является ли вакцина причиной смерти, или же то, что это произошло вскоре после вакцинации, — совпадение» — сказал медицинский директор Норвежского агентства лекарственных средств Стейнар Мадсен. Как сообщает WION, по его словам, второй вариант вполне возможен, поскольку первыми в стране вакцинируют людей пожилого возраста.

Ранее сообщалось о смерти медицинского работника в Португалии. 41-летняя мать двоих детей Соня Асеведо внезапно скончалась спустя 48 часов после введения ей вакцины Pfizer от COVID-19. Проблем со здоровьем у нее ранее не было. Причина смерти выясняется.

Соня Асеведо

Как писали «ФАКТЫ», эксперты признали, что аллергические реакции на вакцину от ковида Pfizer наблюдаются чаще, чем ожидалось.



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