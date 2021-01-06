Ким Чен Ын объявил о провале экономики КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын признал провал его пятилетнего экономического плана «почти во всех секторах».

Как передает Reuters, об этом руководитель КНДР заявил на съезде правящей партии страны. Отмечается, что экономический план, который так и не был реализован, утверждали в 2016 году.

В то же время Ким Чен Ын заявил о «чудесной победе», «укреплении мощи» и «глобальном престиже», упомянув серию встреч с американским президентом Дональдом Трампом в 2017 году и успешные испытания межконтинентальных баллистических ракет, способных поразить континентальную часть США.

Ранее сообщалось, что из закрытой от внешнего мира Северной Корее удалось сбежать мужчине — он смог перебраться через трехметровый забор на границе с Южной Кореей. Беглец, в прошлом профессиональный гимнаст, похоже, использовал для преодоления препятствия шест.

Фото из Википедии.

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