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В соцсетях ходит «схема 5G-чипа в вакцинах от ковида» – оказалось, что это схема от гитарной педали

10:52 6 января 2021
Схема

В соцсетях циркулирует изображение, которое якобы является доказательством одной из теорий заговора. На ней, как утверждают «посвященные», изображена «схема 5G-чипа в вакцинах от COVID-19». По мнению авторов теории, чип имплантируют каждому, кто сделает прививку от коронавируса. И таким образом загадочные недоброжелатели (в числе которых называли и Билла Гейтса) получат возможность следить за человеком и контролировать его.

Для убедительности на схеме есть пометка «конфиденциально». Однако, как пишет издание The Sun, на самом деле представленный чертеж является ни чем иным, как электрической схемой гитарной педали Boss Metal Zone MT-2, которая продается за 131 доллар.

На это обратил внимание итальянец Марио Фуско (инженер-программист по специальности), которые и опровергнул в соцсети Twitter распространяющийся в интернете фейк. «Я думаю, добавить ее в вакцину от коронавируса было бы отличной идеей», — иронично написал итальянец.

На схеме остались обозначения «звук», «высокие частоты» и тому подобные специальные музыкальные термины, не имеющие никакого отношения к «дьявольскому предназначению» этого устройства. Недобросовестные авторы поленились их убрать. Зато на картинке дорисована ими надпись 5G Freq (частоты 5G).

Многие люди верят в теорию, что вышки мобильной связи 5G влияют на распространение COVID-19. «Виновные в пандемии» вышки уже неоднократно поджигали в разных странах мира.

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