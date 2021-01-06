Астрономы показали фото самого большого каньона Солнечной системы в высоком разрешении

Астрономы NASA (американского Национального управление по аэронавтике и исследованию космического пространства) опубликовали фотографии самого большого каньона Солнечной системы в высоком разрешении. Как пишет издание USA Today, Гранд-Каньон в американском штате Аризона может внушать трепет, но в сравнении с гигантской системой каньонов Долины Маринер на Марсе это лишь небольшая «царапина».

Долины Маринер имеют длину 4 500 километров (четверть окружности планеты), ширину до 600 километров (в среднем 200) и глубину до 11 километров (что сопоставимо с самыми глубокими местами земного океана). Если бы этот колоссальный каньон располагался на территории США, он простирался бы от Нью-Йорка до Сан-Франциско. Длина американского Гранд-Каньона (или Большого каньона) — всего 446 километров. Его ширина (на уровне плато) колеблется от шести до 29 километров, а на уровне дна — менее километра. Максимальная глубина достигает 1857 метров.

Ученые пока не могут в точности сказать, как именно сформировались Долины Маринер. Гранд-Каньон на Земле прорезали потоки воды. Однако Марс — слишком сухая и жаркая планета, чтобы на ней могла возникнуть река, способная образовать подобное явление.

Новые снимки были сделаны с межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter камерой High Resolution Imaging Science Experiment. Камера представляет собой телескоп-рефлектор, который является самым большим телескопом, отправленным в глубокий космос. Разрешение камеры достигает 30 сантиметров на пиксель при нахождении на высоте в 300 километров над поверхностью Марса.

HiPOD 11 Jul 20: Bedform Changes in Aureum Chaos



Aureum Chaos, located in the eastern part of Valles Marineris, is a complex area with light-toned material. Does layering in the pits relate to the light-toned material at all?



NASA/JPL/UArizonahttps://t.co/0jjZWMbh5j#Mars pic.twitter.com/R472CC1Mit — HiRISE: Beautiful Mars (NASA) (@HiRISE) July 11, 2020

Фото NASA

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