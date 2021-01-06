28.20 / 28.46 34.34 / 34.90
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Астрономы показали фото самого большого каньона Солнечной системы в высоком разрешении

9:51 6 января 2021
Долины Маринер на Марсе

Астрономы NASA (американского Национального управление по аэронавтике и исследованию космического пространства) опубликовали фотографии самого большого каньона Солнечной системы в высоком разрешении. Как пишет издание USA Today, Гранд-Каньон в американском штате Аризона может внушать трепет, но в сравнении с гигантской системой каньонов Долины Маринер на Марсе это лишь небольшая «царапина».

Долины Маринер имеют длину 4 500 километров (четверть окружности планеты), ширину до 600 километров (в среднем 200) и глубину до 11 километров (что сопоставимо с самыми глубокими местами земного океана). Если бы этот колоссальный каньон располагался на территории США, он простирался бы от Нью-Йорка до Сан-Франциско. Длина американского Гранд-Каньона (или Большого каньона) — всего 446 километров. Его ширина (на уровне плато) колеблется от шести до 29 километров, а на уровне дна — менее километра. Максимальная глубина достигает 1857 метров.

Ученые пока не могут в точности сказать, как именно сформировались Долины Маринер. Гранд-Каньон на Земле прорезали потоки воды. Однако Марс — слишком сухая и жаркая планета, чтобы на ней могла возникнуть река, способная образовать подобное явление.

Новые снимки были сделаны с межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter камерой High Resolution Imaging Science Experiment. Камера представляет собой телескоп-рефлектор, который является самым большим телескопом, отправленным в глубокий космос. Разрешение камеры достигает 30 сантиметров на пиксель при нахождении на высоте в 300 километров над поверхностью Марса.


Фото NASA

130

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Певица на сцене

«Будь ты проклята!» MARUV впечатлила агрессивная реакция на ее фото

«Он не достоин»: Олег Винник расстроил поклонников шоу «Голос країни»

«Он не достоин»: Олег Винник расстроил поклонников шоу «Голос країни»

Таюне

Жена Олега Винника умилительно отреагировала на его комплимент

На месте происшествия

В сети сообщили о гибели сына Геннадия Корбана: что известно

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер