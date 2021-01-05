Хроники коронавируса: как выявить COVID-19 за 10 секунд

Во вторник, 5 января, группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не смогла въехать на территорию Китая. Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус. Он подчеркнул, что специалисты должны были заняться изучением возможных причин возникновения нового коронавируса и его распространения среди населения. «Сегодня нам сообщили, что китайские официальные лица еще не выдали все разрешения, необходимые для прибытия нашей команды в КНР», — заявил глава ВОЗ. Двое ученых узнали о возникших проблемах, когда были уже в пути, а остальные — при пересечении китайской границы.

Тем временем Евросоюз готовится выдать разрешение на использование вакцины против коронавируса, созданной американской компанией Moderna. Европейские СМИ сообщают, что все бумаги будут оформлены 6 января. Это позволит странам ЕС, начавшим массовую вакцинацию 7 декабря, ускорить сроки ее проведения.

Пока в ЕС одобрено использование только одной вакцины. Это препарат Pfizer/BioNTech. Еврокомиссия отчиталась о том, что все страны Евросоюза получили эту вакцину, однако темпы вакцинации различны. Например, в Германии успели сделать прививки почти 250 тысяч человек, а во Франции — всего 2 000! Французское правительство подверглось резкой критике в связи с этим. Министр здравоохранения Оливье Веран пообещал как можно скорее исправить ситуацию. По его словам, с 10 января в стране будут действовать около 300 центров вакцинации.

Между тем российские власти отчитались о том, что в РФ привито уже более миллиона граждан. Как известно, там используется вакцина собственного производства «Спутник V».

Израиль, который является на данный момент мировым лидером по количеству сделанных прививок, одобрил применение вакцины Moderna. Минздрав зарезервировал 6 миллионов доз. Первые поставки будут осуществлены уже в январе.

Мексика в экстренном порядке сертифицировала так называемую «оксфордскую» вакцину, разработанную совместно учеными Оксфордского университета и компании AstraZeneca. Этот препарат используется в Великобритании, Индии и Аргентине.

У президента Армении Армена Саркисяна подтверждено заражение коронавирусом. Результаты теста глава государства узнал в Лондоне, где встретил Новый год с семьей. 3 января он перенес в одной из лондонских клиник успешную операцию на ноге. А вот тест на коронавирус оказался положительным. Саркисян пока останется в Лондоне и будет работать удаленно.

Федеральное правительство Германии договорилось с главами всех федеральных земель о продлении жесткого карантина до конца января. Новые правила впервые ограничивают передвижение для жителей всех районов, оказавшихся в зоне особого риска. Лимит на поездки в радиусе 15 км введен на семь дней в городах и округах, где число новых случаев заражения превышает 200 человек на 100 тысяч жителей.

Жителям каждого отдельного домовладения теперь разрешено принимать не более одного человека. Магазины и рестораны, а также школы будут оставаться закрытыми до конца января, учеников переводят на дистанционное обучение.

После этого совещания канцлер Ангела Меркель провела телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Детали их разговора не сообщаются, однако известно, что главной темой обсуждения была борьба с коронавирусом. По данным пресс-службы Кремля, Меркель и Путин обсудили «вопросы сотрудничества», в частности «возможные перспективы совместного производства вакцин» против коронавируса. Теперь дальнейшие контакты будут осуществлять Министерства здравоохранения двух стран, а также другие профильные структуры Германии и России.

Немецкая компания BioNTech заявила об отсутствии у нее данных о том, что в случае нарушения временного промежутка между уколами в 21 день «эффективность и безопасность» разработанной ею совместно с Pfizer вакцины сохранятся. Этот тревожный комментарий прозвучал на фоне решения британских властей увеличить срок между двумя инъекциями с трех недель до трех месяцев с тем, чтобы за счет данного шага первую дозу смогли получить как можно больше людей.

Турецкие ученые из Национального исследовательского центра нанотехнологий Билькентского университета (UNAM) разработали прибор Diagnovir, позволяющий диагностировать коронавирус за десять секунд на основе образца слюны. Об этом сообщается на сайте центра. Эффективность устройства составляет 99%, уверяют разработчики.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Великобритании жесткий карантин введен до конца февраля.

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