Если Навальный вернется в Россию, в него просто выстрелят, — Чичваркин

Российский бизнесмен Евгений Чичваркин предупредил выжившего после отравления «Новичком» Алексея Навального о том, что в случае его возвращения в Россию того окончательно ликвидируют. Об этом Чичваркин сказал в новом интервью Дмитрию Гордону, отметив, что лично отговаривал Алексея от возвращения на родину.

«[Просто] выстрелят, да. Вероятность этого, к сожалению, большая. Он это знает. Все это знают», — сказал Чичваркин.

Он также выразил уверенность в том, что за отравлением Навального стоит лично президент РФ Владимир Путин, который считает его своим прямым конкурентом.

«У Путина завтра застревает тромб — и Навальный становится конкурентом в эту же секунду. Потому что он единственный, у кого есть сеть, у него абсолютная узнаваемость и так далее. Все законы маркетинга работают на него», — отметил бизнесмен.

Напомним, именно Евгений Чичваркин оплатил лечение Навального в Германии.

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