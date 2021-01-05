28.24 / 28.50 34.38 / 34.89
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Если Навальный вернется в Россию, в него просто выстрелят, — Чичваркин

18:52 5 января 2021
Если Навальный вернется в Россию, в него просто выстрелят,&nbsp;— Чичваркин

Российский бизнесмен Евгений Чичваркин предупредил выжившего после отравления «Новичком» Алексея Навального о том, что в случае его возвращения в Россию того окончательно ликвидируют. Об этом Чичваркин сказал в новом интервью Дмитрию Гордону, отметив, что лично отговаривал Алексея от возвращения на родину.

«[Просто] выстрелят, да. Вероятность этого, к сожалению, большая. Он это знает. Все это знают», — сказал Чичваркин.

Он также выразил уверенность в том, что за отравлением Навального стоит лично президент РФ Владимир Путин, который считает его своим прямым конкурентом.

«У Путина завтра застревает тромб — и Навальный становится конкурентом в эту же секунду. Потому что он единственный, у кого есть сеть, у него абсолютная узнаваемость и так далее. Все законы маркетинга работают на него», — отметил бизнесмен.

Напомним, именно Евгений Чичваркин оплатил лечение Навального в Германии.

242

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Филипп Киркоров

«Такой маленький с тобой»: огромный зять Пугачевой смутил Киркорова

Ани Лорак

«Новый член семьи» Ани Лорак «покорил сердце» ее экс-мужа

Маша Ефросинина

"Мне кажется, я умираю": Маша Ефросинина со слезами на глазах рассказала о разлуке с дочерью

Таюне

Жена Олега Винника умилительно отреагировала на его комплимент

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер