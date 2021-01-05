В Боснии заявили, что Украина не получит возвращенную Лавровым скандальную икону

Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик публично отказался возвращать Украине икону, которую он месяц назад подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Заявление он сделал во время выписки из клиники, где политик проходил лечение от коронавирусного заболевания, сообщает Facebook-ресурс Балканский обозреватель.

По словам политика, Украина никогда не поднимала вопрос об исчезновении иконы.

«Это семейная икона. Даже сегодня власть в Украине не ищет эту икону», — сказал он, пообещав вернуть икону тем, от кого он ее получил.

«Я позвоню людям, которые дали мне эту икону, я верну их им публично, и пусть они объяснят другие вещи», — почти пригрозил дарителям Додик.

Трехсотлетняя позолоченная икона с ликом святого Николая Чудотворца считается вывезенной из оккупированного Луганска — на изделии есть сургучная печать с надписью «СССР. Народный комитет по образованию. Укрнаука. Областная комиссия». Сейчас получены подтверждения, что икону действительно вывезли c оккупированного Донбасса еще в 2018 году.

В российских СМИ еще во время вояжа Лаврова в Восточное Сараево не скрывали, что подаренная россиянам икона прибыла из Луганска. Якобы там ее «нашли», вывезли, а потом решили подарить российским дипломатам 14 декабря в рамках налаживания дружеских контактов.

После того, как фотографии иконы разошлись в медиа, в историю вмешалось посольство Украины. Дипломаты попросили коллег из МИД Боснии и Герцоговины провести проверку. Россияне тут же заявили, что возвращают сомнительный презент дарителям, а те могут проверить происхождение иконы, подключив специалистов Интерпола.

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