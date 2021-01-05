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Лукашенко нашел причину коронавируса

15:57 5 января 2021
Лукашенко

Александр Лукашенко заявил, что люди наказаны пандемией коронавируса за хамское отношение к природе.

Как передает «БЕЛТА», во время общения с трудовым коллективом одного из холдингов Лукашенко упомянул о важности экологии и добавил: «В своем послании (новогоднее обращение. — Авт.) я электромобили упоминал, но главный посыл был, что Господь нас, наверное, коронавирусом и наказал, что мы просто по-хамски относимся к природе. Если у нас не будет гармонии с природой, мы будем нездоровы, и дети наши будут нищими».

Напомним, что в Беларуси открыли административное производство на жителя Гомельского района, слепившего во дворе снеговика. Мужчина сделал снеговика усатым и с надписью «Жыве Беларусь».

Фото с официального сайта президента Беларуси.

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