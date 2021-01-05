В Беларуси будут судить мужчину, слепившего снеговика с усами

В Беларуси открыли административное производство на жителя Гомельского района, который слепил в собственном дворе «политического» снеговика — с черными усами а-ля Лукашенко и надписью «Жыве Беларусь».

Как сообщает беларусская редакция Радио Свобода, несмотря на то, что снежная скульптура быстро растаяла, ее успел сфотографировать один из соседей и сообщил правоохранителям.

Те и составили административный протокол на… снеговика, обвинив его в несанкционированном пикете.

А пока беларусы высмеивают своего «полегитимного бацьку», он сам пригласил Папу Римского приехать в Беларусь, если будет необходимость лечиться от коронавируса.

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