Бывшая королева красоты умерла от ковида, но потом чудом ожила

Супругу заразившейся коронавирусом Барбары Гатри Лей, которая в 1958 году победила на конкурсе красоты, завоевав титул «Мисс Виргиния», позвонили из больницы и сообщили, что его жена, к сожалению, скончалась. Как пишет издание Daily News, убитый горем Тони Лэй оповестил всех родственников, когда снова раздался телефонный звонок. Оказалось, что 82-летняя Барбара чудом ожила. Усилия врачей не пропали даром — у женщины снова начал прослушиваться пульс.

По словам Тони, он не представляет жизни без Барбары. «Я всегда любил мою жену. Но до сих пор не осознавал, насколько сильно… Из несчастного человека с разбитым сердцем я превратился в переполняемого радостью», — признался он.

Американка заразилась ковидом от соседа. В настоящее время бывшую королеву красоты уже перевели из реанимации в обычную палату.





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