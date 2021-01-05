33-метровая «художественная вагина» вызвала скандал в Бразилии

Неоднозначную реакцию вызвала работа бразильской художницы Джулианы Нотари — инсталляция Diva, выполненная в виде вагины и установленная в художественном парке в штате Пернамбуку.

На своей страничке в социальных сетях художница написала, что работа над инсталляцией длилась 11 месяцев, и что это было время «упорства, сосуществования и обучения».

«Diva — скульптура ручной работы. Как продемонстрировал Роберто, инженер, ответственный за работу (и работавший руками!), невозможно было использовать экскаватор, потому что это не позволяло точно вылепить нужный рельеф. Таким образом, на то, чтобы родить Diva, более двадцати человек прилагали титанические усилиями под палящим солнцем среди множества музыки и шуток», — пишет Нотари и публикует фотографии своего творения в различных ракурсах.

Размеры инсталляции впечатляют Diva — 33 метра в высоту, 16 метров в ширину и 6 метров в глубину.

Как пишет The Guardian, работа художницы вызвала неоднозначную реакцию, многие ее критиковали. Отмечается, что среди критиков много сторонников Жаира Болсонару — действующего президента Бразилии, в том числе, и его политический советник.

Ранее сообщалось, что в Германии неизвестные спилили и увезли двухметровую деревянную скульптуру в виде фаллоса, установленную на горе Грюнтен, что в 140 километрах от Мюнхена.

Фото со странички Джулиані Нотари в социальных сетях.

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