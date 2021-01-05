В отеле после вечеринки найдена мертвой стюардесса: 11 мужчинам предъявлены обвинения в изнасиловании и убийстве

Филиппинская полиция расследует обстоятельства смерти стюардессы авиакомпании Philippine Airlines Кристин Дасера. Как сообщает издание Daily Star, девушка была найдена мертвой в номере отеля города Макати после новогодней вечеринки, на которую она отпросилась у родителей. Мать дала разрешение и отпустила дочку в отель, поскольку знала, что там будут ее друзья.

На утро 1 января 23-летнюю Кристин нашли без сознания в пустой ванне. На ее теле были порезы, синяки и ссадины. Эксперты также выяснили, что Дасера была изнасилована. Стюардессу доставили в больницу, но она была уже мертва.

Обвинения в групповом изнасиловании и убийстве предъявлены 11 мужчинам, присутствовавшим на вечеринке. Из них Кристин была знакома только с тремя. Один из них заявил, что нашел Дасера спящей в ванне и укрыл ее одеялом. А утром она не подавала признаков жизни и посинела. Он уведомил персонал отеля и вызвал скорую помощь.

Убитые горем родственники стюардессы предполагают, что ее могли предварительно накачать наркотиками.

Фото Instagram



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