Слуга королевы Елизаветы, укравший из Букингемского дворца ценности на 135 тысяч долларов, сел в тюрьму

Бывший служащий Букингемского дворца Адамо Канто сел в тюрьму на восемь месяцев. 37-летний слуга королевы Елизаветы II в период с 11 ноября 2019 года по 7 августа 2020 украл из лондонской королевской резиденции 77 предметов, которые оцениваются в сумму до 135 тысяч долларов.

В числе похищенного были ордена, медали, сувениры из дворцового магазина, вещи из шкафчиков высокопоставленных служащих, фотографии — в том числе снимки принца Уильяма и Кейт Миддлтон с их автографами. Стащил он также телефон Samsung, который был изготовлен по специальному заказу в качестве подарка сыну королевы — принцу Эндрю, герцогу Йоркскому.

Медаль кавалера Ордена Бани и медаль командора Королевского Викторианского ордена он взял под предлогом «почистить, чтобы предотвратить распространение коронавируса».

Украденное Канто продавал на интернет-платформе eBay. Адвокаты подсудимого утверждали, что у него была тяжелая финансовая ситуация и накопилось много долгов — а зарплата, которую ему выплачивали во дворце, была мизерной.

Адамо оценил предметы значительно ниже реальной стоимости и успел выручить только 7741 фунт (10 350 долларов). Самым дорогим товаром стал альбом с фотографиями, сделанными во время банкета с участием Дональда Трампа, который Канто продал за 2000 долларов.

Кража раскрылась после того, как главный дворцовый эконом — вице-адмирал в отставке сэр Энтони Джонстон-Берт — обнаружил пропажу своей медали кавалера Ордена Бани и начал расследование.

Канто поступил на службу во дворец для работы в сфере кейтеринга пять лет назад. После начала пандемии, когда Елизавета II переехала в Виндзорский замок, ему поручили больше работы по уборке. В результате он получил доступ в помещения, где хранились ценные вещи.

Как сообщает издание The Mirror, ранее судимостей у Канто не было. У него была безупречная репутация — мужчина работал в социальных службах, опекая больных — в том числе с болезнью Альцгеймера. Приняв это во внимание, судья Дэвид Томлинсон смягчил приговор, хотя изначально вору грозило полтора года тюремного заключения.

Фото РА



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