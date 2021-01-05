«А к вам он не приставал?» Поклонская рассыпалась в комплиментах к фигуранту секс-скандала

Коллаборантка Наталья Поклонская написала в Instagram откровенно льстивый пост, посвященный председателю комитета по международным делам Госдумы РФ Леониду Слуцкому.

Поклонская называет Слуцкого другом и прекрасным человеком.

Многие подписчики начали троллить коллаборантку, намекая на скандал с участием Слуцкого, которого сразу несколько журналисток различных СМИ обвинили в домогательствах.

Фолловеры пишут: «А к вам он не приставал? Известен своей любвеобильностью. Наталья Владимировна, не поддавайтесь», «Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты… Разочаровался я в вас», «Это тот, который девушек домогается? Хорош друг», «Разочаровали Наталья, отпишусь от вас».

Ранее сообщалось, что Леонид Слуцкий владеет трехэтажным пентхаусом в Москве, стоимость которого в 80 раз больше, чем его годовая зарплата.

Фото: Instagram Натальи Поклонской

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