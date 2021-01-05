Мэр Антверпена дал интервью без штанов, оконфузившись в прямом эфире

Мэр бельгийского города Антверпен и глава сепаратистской партии Новый фламандский альянс Барт де Вевер оконфузился в прямом телеэфире. Как сообщает Politico, он дал интервью из дома, будучи одет в рубашку и трусы. При этом градоначальник рассчитывал, что в кадр попадет только верхняя часть его наряда, но не учел, что за спиной у него стоит большое зеркало, в котором он отражается целиком и где видны его голые ноги.

«На Вас очень красивая рубашка. Наверное, Вы надели ее специально для нас. Но неужели под этой рубашкой вы только в нижнем белье?» — спросила смеющаяся ведущая Ким Дебри, привлекая внимание к промаху де Вевера. «Откуда вы знаете?», — спросил смущенный мэр. А потом, чертыхнувшись, понял, что произошло. Политик отметил, что 2021 год начался с крайне неловкого момента, который запомнится ему надолго.

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