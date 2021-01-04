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Мир

Ассанж может получить политическое убежище в Мексике

21:07 4 января 2021
Джулиан Ассанж

Основателю скандально известного сайта WikiLeaks Джулиану Ассанжу готовый предоставить политическое убежище в Мексике. Об этом сообщает Interfax.

«Я попрошу нашего главу МИД… обсудить с британскими властями возможность возвращения свободы господину Ассанжу. Также следует проинформировать Лондон, что Мексика предлагает этому человеку политическое убежище», — сказал президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор на пресс-конференции, которая состоялась в понедельник, 4 января.

Американская сторона обвиняет Ассанжа в хакерской деятельности и шпионаже. Он семь лет скрывался в посольстве Эквадора, где ему предоставлялось политическое убежище.

Напомним, что с апреля 2019 года Ассанж находится в тюрьме в Лондоне, и суд отказался выдать его США, где ему грозит многолетнее лишение свободы.

Фото: Википедия

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