Елизавета II глубоко опечалена: королевская семья понесла утрату

Королева Великобритании Елизавета II глубоко опечалена. Как сообщает издание Hello!, в возрасте 88 лет у себя дома в графстве Норфолк умерла леди Мэри Колман — двоюродная сестра Ее Величества. Мэри (в девичестве Боуз-Лайон) была племянницей королевы-матери Елизаветы Боуз-Лайон. Отцом Мэри был один из четырех братьев супруги короля Георга VI — капитан Майкл Боуз-Лайон.

В возрасте 19 лет леди Мэри сменила фамилию, выйдя замуж за Тимоти Колмана — бизнесмена, семье которого принадлежала компания Colman, производящая горчицу и разнообразные соусы. У пары родилось пятеро детей — сыновья Джеймс и Мэттью, а также дочери Сабрина, Эмма и Сара. У супругов Колман имеется десять внуков и 16 правнуков.

Мэри и Тимоти были частыми гостями в королевских замках и дворцах — включая Балморал и Сандрингем. Они присутствовали на множестве семейных мероприятий по приглашению королевы. Леди Мэри, как и ее венценосная кузина, обожала собак. Правда, предпочитала не корги, а джек-рассел-терьеров. Она также активно занималась благотворительностью.

Леди Мэри и старший сын королевы принц Уэльский Чарльз

В ноябре, как писали «ФАКТЫ», сообщалось о смерти родственницы и близкой подруги королевы леди Элизабет Шэкерли.

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