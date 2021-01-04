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Мир

В ухе собаки нашли портрет Трампа — сеть удивило фото

18:02 4 января 2021
Дональд Трамп

Один из пользователей интернет-платформы Reddit опубликовал фотографию внутренней поверхности уха своей собаки. Снимок поразил сеть удивительным сходством уха с действующим президентом США Дональда Трампом. Как сообщает издание Daily Star, «президент» изображен в профиль — видна даже его фирменная прическа.

В комментариях кто-то фото назвали пугающим. «Я думаю, Трамп выполз из собачьего уха, а не появился на свет обычным путем», — в шутку написал один из пользователей. «Отвратительно. Особенно отвратительно то, что оно было узнаваемо сразу, прежде чем я понял, что это такое», — написал другой.

Это уже не первый случай, когда в собачьем ухе обнаруживается лицо 45-го президента США. Так, в 2017 году подобную находку сделала американка Джейд Робинсон — хозяйка гончей по кличке Чиф.


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