Британский суд отказал США в экстрадиции Ассанжа

Основателя скандально известного сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа не выдадут США, где ему грозит длительный тюремный срок.

Решение принял суд в Лондоне, сообщает «Медуза».

Ассанж находится в тюрьме Белмарш в Лондоне с апреля 2019 года. И останется в том же статусе — на случай, если США подадут апелляцию на решение суда.

До этого он семь лет скрывался в посольстве Эквадора, который предоставил ему политическое убежище.

Слушания об экстрадиции начались в мае 2020 года.

Напомним, за время пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне Джулиан Ассанж тайно стал отцом двух детей. Мать мальчиков — юрист Ассанжа Стелла Морис. Она регулярно посещала Джулиана, помогая ему в процессе по делу об экстрадиции в США. Между ними завязался роман. В 2017 у пары родился первенец Габриэль. Второй сын Макс родился в феврале 2019 года. По словам Стеллы, Ассанж оба раза наблюдал за родами по видеосвязи.

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