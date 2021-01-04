Кольцо с 12 638 бриллиантами попало в Книгу рекордов Гиннесса

В Книгу рекордов Гиннесса занесено достижение индийского ювелира Харшита Бансала, основателя компании Renani Jewels в городе Мирут (штат Уттар-Прадеш). Он сумел разместить на одном-единственном кольце рекордное количество бриллиантов — 12 638 штук.

Как сообщает CNN, общий вес драгоценных камней — 38,08 карата. Украшение в виде огромного цветка, которое в целом весит больше 165 граммов, получило название «Кольцо процветания».

Предыдущий рекорд, 7801 бриллиант на одном кольце, также был установлен в Индии минувшей осенью.

Фото Renani Jewels/Guinness World Records



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