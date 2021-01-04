Пара американцев усыновила «идеального китайского мальчика» и лишь спустя 17 лет осознала шокирующую ошибку

Сеть впечатлила история, рассказанная пользовательницей соцсети TikTok под ником mrsmedeiros. Как пишет издание Daily Star, пара белых американцев усыновила «идеального китайского мальчика». «Мы уверили его биологических родителей, что он будет любим. И это было правдой — мы практически мгновенно влюбились в этого малыша», — написала женщина.

Приемные родители нежно растили сына, считая своим долгом обеспечить ребенку крепкую связь с его исторической родиной и национальной культурой. Семья регулярно проводила отпуск в Китае. Мальчика отдали учиться китайскому языку. Супруги также наладили контакты с местной китайской общиной и подружились с китайцами, который стали для ребенка чем-то вроде родных дяди и тети.

И лишь спустя 17 лет, когда мальчику пора было поступать в колледж, его родители осознали свою шокирующую ошибку. Заполняя необходимые для поступления документы, они впервые внимательно вчитались в его свидетельство о рождении, и обнаружили, что фамилии его биологической матери и биологического отца — Ким и Пак. А это не китайские, а корейские фамилии. Так что азиатский ребенок на самом деле оказался корейцем.

Пост набрал более 2,8 миллионов лайков. «Представляю разговор на вечеринке: «Да. Я кореец, говорю по-китайски и у меня белые родители», «Парня запутали дважды», — писали в комментариях.

Другие отмечали, что китайский язык — один из самых распространенных нынче в мире, поэтому юноше только на пользу пойдет то, что он его выучил.

А кто-то написал: «Китаец там он или кореец — очевиден один факт: у него очень любящие и заботливые родители».

фото pixabay

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