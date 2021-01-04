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Мир

В США собака насмерть задушила младенца

10:49 4 января 2021
Рэйлинн Ларрисон

В городе Дейтон (американский штат Огайо) домашний пес насмерть задушил четырехмесячную девочку Рэйлинн Ларрисон. Как сообщает Dayton Daily News, в службу скорой помощи в панике позвонил отец младенца, который кричал: «Она не дышит! Моя малышка не дышит!». Мужчина рассказал, что на ребенка улегся щенок, а сам заснул и не сразу это заметил. Рэйлинн доставили в детскую больницу, но она была уже мертва.

Какой породы собака Ларрисонов — не сообщается. Однако их соседка Лонни Дэпьер сказала, что она «большая». Лонни рассказала, что собака ранее сбегала из дома и добавила: «Это ужасно, когда вы не можете контролировать животное… Такие большие псы не должны находиться рядом с маленькими детьми». Женщина выразила надежду, что хозяева позаботятся теперь о том, чтобы собака больше никому не причинила вред.

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