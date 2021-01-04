Острый дефицит вакцин против коронавируса вынуждает Британию и США менять порядок их применения

В среду, 4 января, число инфицированных COVID-19 в мире превысило 85,5 миллиона человек. За время пандемии умерли более 1 миллиона 850 тысяч больных с коронавирусом. Выздоровели 60,5 миллиона пациентов. Активными остаются свыше 23 миллионов случаев.

Коронавирус и не думает отступать. Последняя неделя декабря и первые дни 2021 года показали стабильный рост новых случаев заражения в США, Великобритании, странах Евросоюза. Стремительно распространяется так называемый британский штамм вируса.

Начатая массовая вакцинация не стала взмахом волшебной палочки, избавившим человечество от смертельно опасной болезни. Несмотря на наличие уже нескольких вакцин, разрешенных к широкому применению в разных странах, правительства по всему миру столкнулись с их острой нехваткой. Утвержденные ранее планы вакцинации не выполняются. Например, в США, где собирались до конца 2020 года привить до 20 миллионов человек, первую дозу вакцину получили только менее 5 миллионов американцев.

Пока лучшие показатели демонстрирует Израиль. Страна с населением 9,1 миллиона человек находится на 32-м месте в мире по числу инфицированных — 441 тысяча 500 человек. При этом первую дозу вакцины (используется Pfizer/BioNTech) получили уже более миллиона граждан страны. Это свыше 11% населения. До конца января власти намерены вакцинировать не менее 2 миллионов человек.

В США вакцинация проводится с использованием двух вакцин — Pfizer/BioNTech и Moderna. В целях ускорения процесса правительство рассматривает возможность ввести части населения лишь полдозы препарата, разработанного Moderna. Об этом в эфире телеканала CBS сообщил Монсеф Слауи, возглавляющий команду ученых в рамках американской госпрограммы ускоренной разработки и распространения вакцины. Он подчеркнул, что официальные лица ведут переговоры с Moderna и Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA) по данному вопросу. Слауи объяснил, что такой подход позволит привить «вдвое больше людей при наличии тех же объемов вакцины». «Мы знаем, что иммунный ответ идентичен реакции организма на полную дозу», — заявил Слауи.

В Великобритании правительство пошло другим путем. Здесь также используются две вакцины — Pfizer/BioNTech и так называемая «Оксфордская», которая была разработана совместно группой ученых Оксфордского университета и компании AstraZeneca. Оба препарата предусматривают две инъекции. Вторая доза вводится пациенту через три недели после первой.

Эта схема решением британского правительства была изменена. Интервал между двумя инъекциями решено увеличить до трех месяцев! Решение вызвало возмущение как со стороны ряда врачей, так и некоторых пациентов. В Британской медицинской ассоциации сочли такой шаг несправедливым, в первую очередь по отношению к пациентам, которые уже записались на получение второго компонента вакцины.

По состоянию на 4 января первый укол вакцины Pfizer/BioNTech сделали свыше миллиона британцев. Первая пациентка, привитая от COVID-19 в королевстве, 91-летняя Маргарет Кинан, уже получила вторую инъекцию.

Министерство здравоохранения утверждает, что новый план поможет остановить распространение коронавируса. В ведомстве объясняют, что основную защиту от заражения обеспечивает первый укол. Второй влияет на продолжительность выработанного иммунитета. Поэтому трехмесячный интервал не снизит значительно эффективность вакцинации. Зато это даст возможность сделать первую инъекцию значительно большему количеству британцев и защитить их от заражения. За три месяца страна пополнит запасы вакцины.

А пока правительство Борис Джонсона вновь вынуждено говорить об ужесточении ограничительных мер. Ожидается, что 4 января премьер-министр объявит о введении жесткого карантина на территории всей Англии. Локдаун будет действовать до конца января.

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