От принца Гарри осталась лишь тень, у него теперь даже акцент американский – королевский биограф

Королевский биограф Анджела Левин, написавшая ранее книгу о принце Гарри и хорошо знакомая с ним лично, опубликовала статью в британской газете Daily Telegraph, в которой рассказала о том, как жена и Америка повлияли на внука королевы Елизаветы.

По словам Левин, Гарри потерял свою индивидуальность и превратился в тень человека, которым он когда-то был. Меган Маркл прекрасно чувствует себя на своей родине — в Калифорнии, в то время, как Гарри поддался ее влиянию, отказался от своей жизни человека действия и превратился в «витающего в облаках благодетеля».

«Это так нехарактерно для него — читать нам лекции о том, как жить своей жизнью: Не летайте самолетами! Рожайте меньше детей! Помните о том, что бессознательная предвзятость может привести к расизму!..», — пишет Анджела.

Левин уверена, что Гарри смирился с тем, что играет второстепенную роль при Меган. В его речи даже появился американский акцент, и он нарочито использует чисто американские сленговые выражения, чтобы понравиться местной публике.

Анджела также считает неприемлемым, что супруги так беззастенчиво стараются загрести побольше денег. «Бесконечные объявления пары о заключении одной сделки за другой» выглядят нетактично в то время, когда сотни тысяч людей потеряли средства к существованию.

«Конечно, он не первый мужчина, которого очаровала красивая женщина с иной повесткой дня, которую он теперь смиренно принимает как свою собственную», — заключает Анджела.

Принц ранее говорил Левин, что устал постоянно пребывать «в аквариуме» у всех на глазах. И хотел покинуть королевскую семью, чтобы вести нормальную спокойную жизнь. Однако на деле герцог и герцогиня Сассекские теперь практически постоянно находятся на виду — уже не по долгу службы, а по личному выбору.

Между тем стал известно, что возложить венок к лондонскому военному мемориалу Кенотаф от имени Гарри в День памяти павших запретила лично королева Елизавета. Причем, как пишет издание Daily Mail, это решение заняло у нее всего две секунды. Ее Величество придерживается мнения, что нельзя служить монархии лишь наполовину и выбирать себе обязанности по желанию. Ты либо представляешь интересы короны, либо же находишься вне института монархии.

Изначально сообщалось, что решение принимали дворцовые советники. После отказа Букингемского дворца Гарри и Меган устроили собственную фотосессию возложения цветов на могилы ветеранов на кладбище в Лос-Анджелесе.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», Анджела Левин заявляла, принц Гарри боится Меган Маркл.



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