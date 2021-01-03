Два парня полюбили одну девушку и не хотели уступать, но в итоге нашли выход из положения

В Испании двое парней влюбились сразу в одну девушку по имени Ольга, которую встретили в баре. Как пишет Daily Star, Дино и Сауло зашли в бар посмотреть матч Лиги чемпионов. А Ольга приехала в Испанию на отдых.

Девушка им сразу понравилась. Парни подошли к ней, познакомились и предложили вместе выпить. А затем, как пишет издание, между ними тремя образовалась химия, которую даже сами влюбленные не в силах объяснить. И все трое не стали этому сопротивляться.

Несмотря на то, что в подобных отношениях есть угроза ревности, все трое ни разу не чувствовали себя обделенными вниманием партнеров. Они вместе уже полтора года, и с каждым днем их отношения становятся крепче.

Девушка не знала, кому из парней отдать свое сердце. В итоге, каждому досталось по половинке — между молодыми людьми установились полиаморные отношения.

Семьи не сразу смогли принять происходящее. Но, в конце концов, смирились с этим.

По словам одного из парней, Дино, все участники этих отношений не изменились как личности, а наоборот — только выросли.

Влюбленные отмечают, что многие знающие их люди изменили свое мнение насчет полиаморных отношений в лучшую сторону.

В будущем Дино и Сауло планируют стать равноправными мужьями для своей избранницы. В их отношениях нет места ревности, по крайней мере, у парней не возникает мысли проверить с помощью ковра, изменяет ли им Ольга.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о семейной паре из американского штата Техас, с которыми живет секс-кукла. А также писали о жителе Пенсильвании, который развелся с женой после 19 лет брака и завел сразу двух полиаморных любовниц.

Фото dailystar.co.uk

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