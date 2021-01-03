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Мир

Поплатится за распутство свободой: медбрат-гей соблазнил пациента с COVID-19 в туалете больницы

16:15 3 января 2021
медик

В индонезийской Джакарте медбрат-гомосексуалист и пациент с коронавирусом предались гей-утехам прямо в туалете больницы.

Пациент больницы Wisma Atlet Kemayoran неосторожно выложил интимную переписку с медбратом в своем аккаунте в Twitter, пишет The Sun.

Мужчины обсуждали использование лубрикантов, а также размеры мужского достоинства друг друга. После этого, как следует из переписки, они назначили друг другу интимное свидание в туалете.

По информации издания, сразу вслед за тем, как скриншот переписки появился в интернете, он вызвал бурю возмущения в социальных сетях.

Случившееся мгновенно привлекло внимание местной полиции. Стражи порядка быстро идентифицировали личности двух мужчин — теперь каждому из них грозит до 10 лет лишения свободы по закону, запрещающему распространение порнографии.

Индонезия является консервативной мусульманской страной, где гомосексуализм осуждается.

В данный момент медбрат отстранен от работы, пациент продолжает лечение от коронавируса. После выписки, по всей видимости, он будет арестован.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что сооснователя правящей партии Венгрии Йожефа Сайера поймали на гей-вечеринке в Брюсселе в период жесткого карантина. В оргии участвовали около 25 мужчин.

Фото thesun.co.uk/

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