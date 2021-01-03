Потрясающее начало года: дочь олигарха Абрамовича получила предложение руки и сердца

25-летняя дочь российского миллиардера Романа Абрамовича выходит замуж.

В субботу, 2 января, Соня поделилась на личной странице в Instagram трогательным фото, на котором молодой человек, облаченный в белоснежную футболку и «молочные» штаны, встал перед ней на колено.

Красавица-блондинка опубликовала в Instagram красочный снимок, показав подписчикам, как именно выглядел романтический момент.

Возлюбленный Софии, одетый во все белое, опустился перед ней на колено на белоснежном пляже, украшенном цветами. Атмосферу дополнял шум моря — помолвка состоялась на Карибах.

«Прошлая ночь была ночью, которую я никогда не забуду. Удивительное начало нового года», — подписала фото она.

Дочь предпринимателя также показала подаренное кольцо. Безымянный палец девушки теперь украшает увесистый бриллиант.

Еще в прошлом году девушка грустила в одиночестве, а уже в наступившем ей предстоит важное мероприятие — организовать и провести свадьбу. Совместные фото со своим избранником Соня постила практически весь декабрь.

О мужчине известно не так уж и много. Ранее Соня рассказывала, что сошлась с молодым человеком в период карантина. Влюбленных познакомила сестра. Пара проживает в Англии, где дочь Абрамовича закончила элитный колледж Royal Holloway Лондонского университета и получила диплом по специальности «менеджмент и маркетинг». Сам по себе избранник — человек непубличный, поэтому его имя неизвестно.

Теперь счастливая пара получает поздравления со всего света.

Напомним, в середине декабря стало известно о беременности экс-супруги Романа Абрамовича Даши Жуковой, которая теперь является женой миллионера Ставроса Ниаркоса III.

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