Родила дочь и отдала маме: жительница Британии выносила собственную сестру

Жительница шотландского города Инвернесс в Великобритании стала суррогатной матерью для собственной сестры. 49-летняя Фэй и 46-летний Эндрю много лет мечтали о ребенке, но не могли зачать его, ведь женщина прошла стерилизацию.

На помощь паре пришла 25-летняя дочь Фэй от первого брака Холли Саммерс, пишет МК со ссылкой на Daily Record.

Изначально эмбрион планировалось создать с использованием спермы Эндрю и одной из замороженных яйцеклеток Фэй, которая была извлечена в 2014 году. Но когда врачи выяснили, что яйцеклетки нежизнеспособны, Холли не только стала суррогатной матерью, но и выступила донором яйцеклетки.

Роды Саммерс произошли в октябре и длились 41 час. Она родила девочку по имени Уиллоу. Женщина полностью признает, что рожденный ею ребенок — дочь ее матери.

«Я родила Уиллоу и отдала ее сразу матери, без капли сомнения. Уиллоу была рождена при помощи моей яйцеклетки и спермы Эндрю, но у нее единственная мать, и это точно не я. Эндрю и моя мама хотели ребенка с того момента, как они поженились, но мама была стерилизована — и она давно об этом жалела», — рассказывает женщина.

Семья собирается рассказать Уиллоу о ее происхождении, когда она вырастет.

Напомним, ранее о готовности отдать нуждающимся яйцеклетку заявили 81-летний народный артист РФ Эммануил Виторган и его 58-летняя супруга Ирина Млодик, младшая дочь которых также появилась на свет с помощью суррогатной матери.

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